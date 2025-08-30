Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа»

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в КНР дал интервью китайскому агентству «Синьхуа». Перевод интервью был опубликован на сайте Кремля.

Господин Путин рассказал про «небывало высокий уровень» экономических отношений России и Китая. Сообщил, что с 2021 года рост товарооборота между двумя странами составил порядка $100 млрд, а расчеты переведены на национальную валюту. Заявил, что Россия удерживает первенство по поставкам нефти и газа в Китай. Россия при этом остается одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР.

Президент похвалил председателя КНР Си Цзиньпина в том числе за то, что он бережет историю своей страны. «Глава КНР дает пример всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами»,— сказал Владимир Путин.

В интервью была затронута тема Второй мировой войны. Владимир Путин указал на то, как на Западе пересматривают итоги крупнейшего конфликта в истории человечества. «Откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов. В основе таких опасных тенденций — нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну»,— сказал президент.

Россия и Китай выступают за реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщил Владимир Путин. «Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства»,— сказал он.