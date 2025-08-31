Умерла 103-летняя участница Курской битвы Мария Колтакова

Ушла из жизни Мария Денисовна Колтакова, ветеран Великой Отечественной войны, более известная как «железная бабушка». Ей было 103 года. О смерти женщины сообщили ее близкие в Telegram-канале.

Фото: Telegram канал Мария Колтакова Мария Колтакова

Мария Колтакова родилась 14 января 1922 года в Пензенской области. В 1942 году, после окончания курсов медсестер, она стала добровольцем 303-й Сибирской стрелковой дивизии и прошла боевой путь до 1945 года, воевала в составе 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии.

Госпожа Колпакова участвовала в Курской битве, освобождении Воронежа, Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Она лично вынесла с поля боя более 300 раненых бойцов. Во время войны получила тяжелое ранение руки, ее едва не ампутировали, но женщина сбежала из санитарной части обратно в полк. Медалью «За отвагу» ее награждал генерал-лейтенант Иван Черняховский.

После войны Мария Колтакова переехала в Белгород, где стала активной участницей общественной жизни и популяризатором активного долголетия. В СМИ и соцсетях ее называли «железной бабушкой» или «стальной бабушкой». Она была 16-кратным рекордсменом Книги рекордов России.