«Аль-Арабия» сообщил об убийстве пресс-секретаря «Хамаса» Абу Обайды

Пресс-секретарь палестинского движения «Хамаса» Абу Обайда был убит в результате израильского удара по его квартире в Газе. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

Абу Обайда

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Абу Обайда

По словам источника, вместе с пресс-секретарем «Хамаса» были убиты все люди, которые в тот момент находились в квартире. В публикации отмечается, что члены семьи Абу Обайды и лидеры бригад «Аль-Кассам» (военного крыла «Хамаса») подтвердили его смерть после осмотра тела.