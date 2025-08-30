На Украине убили бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия

Во Львове убит бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, написали украинские СМИ со ссылкой на источники. В местной полиции заявили, что во Франковском районе города расстрелян «известный общественный и политический деятель, 1971 года рождения». Имя погибшего не приводилось.

Андрей Парубий в 2019 году

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Андрей Парубий в 2019 году

Председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий позднее подтвердил информацию об убийстве Андрея Парубия. По его словам, чиновник скончался до приезда врачей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что данные об убийстве экс-спикера Рады ему доложили глава МВД Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко.

Согласно публикациям СМИ, в господина Парубия стрелял человек, одетый в форму курьера. Он передвигался на велосипеде. В полиции заявили о поиске подозреваемого и возможных соучастников.

Андрей Парубий был одним из активистов «оранжевой революции» 2004 года. Во время протестов на киевском майдане Незалежности (площади Независимости) в 2013-2014 годах руководил самообороной. В 2014 году на политика было совершено покушение — во время встречи с соратниками в него бросили гранату. Пост спикера Верховной рады Андрей Парубий занимал с 2016 по 2019 год.