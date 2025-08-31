Минобороны Израиля подтвердило ликвидацию пресс-секретаря «Хамаса»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что представитель вооруженного крыла «Хамаса» Абу Обайда был ликвидирован израильскими военными в секторе Газа. В соцсети X, министр поздравил израильские силы безопасности «с безупречной казнью».

Исраэль Кац

Фото: Florion Goga / Reuters Исраэль Кац

Фото: Florion Goga / Reuters

Ранее об операции сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он уточнил, что Абу Обайда стал мишенью совместной операции, проведенной израильскими военными и службой внутренней разведки «Шин-Бет». Операция прошла в пятницу.

Сегодня телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Абу Обайда был убит в результате израильского удара по его квартире в Газе. В публикации говорилось, что члены семьи пресс-секретаря и лидеры военного крыла «Хамаса» подтвердили его смерть.