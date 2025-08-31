В Белоруссии начались учения ОДКБ

В Белоруссии стартовали три учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Торжественное открытие учений ОДКБ состоялось в Витебске на площади Победы и в мемориальном комплексе «Освободителям Витебска — советским воинам, партизанам и подпольщикам», говорится в публикации.

В начале сентября на полигоне «Лосвидо» запланирован итоговый розыгрыш практических действий. Также учения ОДКБ пройдут на полигоне «Лепельский», передает издание «Витьбичи».

В ходе церемонии открытия учений делегация военнослужащих государств возложила цветы к памятнику «Десантникам всех поколений» и к мемориалу на Площади Победы.

В учениях участвуют контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.