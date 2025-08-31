Главные анонсы 1–7 сентября
Важнейшие события предстоящей недели
1 сентября, понедельник
В России состоятся торжественные линейки в честь Дня знаний.
В Тяньцзине пройдет заседание в формате «ШОС плюс» с участием лидеров стран—членов организации и руководителей стран-наблюдателей.
2 сентября, вторник
В Пекине пройдут двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
В Пекине состоится встреча генеральных секретарей ОДКБ, СНГ, ШОС.
3 сентября, среда
Во Владивостоке откроется X Восточный экономический форум (ВЭФ).
В Пекине пройдут мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.
В Вашингтоне состоится встреча президента Польши Кароля Навроцкого и президента США Дональда Трампа.
4 сентября, четверг
Начнется рабочая поездка президента РФ Владимира Путина во Владивосток.
В Копенгагене начнется двухдневная неформальная встреча министров энергетики ЕС.
В Москве откроется 250-й сезон в Большом театре.
5 сентября, пятница
Во Владивостоке состоится пленарное заседание ВЭФ с участием президента Владимира Путина.
В Ереване состоится конференция «Армения—ЕАЭС».
6 сентября, суббота
В Новгородской области откроется слет операторов БПЛА «Дронница».
В Московском театре эстрады состоится премьера мюзикла по песням Александра Розенбаума «Вальс-Бостон».
7 сентября, воскресенье
Состоится заседание восьмерки ОПЕК+.
В 18:28 по московскому времени будет наблюдаться полное лунное затмение.