Главные анонсы 1–7 сентября

1 сентября, понедельник

В России состоятся торжественные линейки в честь Дня знаний.

В Тяньцзине пройдет заседание в формате «ШОС плюс» с участием лидеров стран—членов организации и руководителей стран-наблюдателей.

2 сентября, вторник

В Пекине пройдут двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В Пекине состоится встреча генеральных секретарей ОДКБ, СНГ, ШОС.

3 сентября, среда

Во Владивостоке откроется X Восточный экономический форум (ВЭФ).

В Пекине пройдут мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

В Вашингтоне состоится встреча президента Польши Кароля Навроцкого и президента США Дональда Трампа.

4 сентября, четверг

Начнется рабочая поездка президента РФ Владимира Путина во Владивосток.

В Копенгагене начнется двухдневная неформальная встреча министров энергетики ЕС.

В Москве откроется 250-й сезон в Большом театре.

5 сентября, пятница

Во Владивостоке состоится пленарное заседание ВЭФ с участием президента Владимира Путина.

В Ереване состоится конференция «Армения—ЕАЭС».

6 сентября, суббота

В Новгородской области откроется слет операторов БПЛА «Дронница».

В Московском театре эстрады состоится премьера мюзикла по песням Александра Розенбаума «Вальс-Бостон».

7 сентября, воскресенье

Состоится заседание восьмерки ОПЕК+.

В 18:28 по московскому времени будет наблюдаться полное лунное затмение.