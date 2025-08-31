Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Си Цзиньпин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters Владимир Путин и Си Цзиньпин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

«Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами»,— сказал Юрий Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Днем 31 августа Владимир Путин прибыл в Китай, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Юрий Ушаков сообщал, что у президента России и лидера Китая пройдут переговоры в нескольких форматах. В их числе трехсторонняя встреча с участием президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха и беседа в формате «один плюс четыре», на которой также будут присутствовать сам господин Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Подробнее — в материале «Ъ» «ШОС случилось».