Пашинян назвал Россию и Армению братскими странами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал страны братскими. Он добавил, что между Москвой и Ереваном идет активный диалог и партнерство.

«Я очень рад тому партнерству и диалогу, который между нами сложился, имею в виду и наш личный диалог, и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами»,— сказал господин Пашинян (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин в свою очередь отметил, что в постоянном контакте находятся и правительства двух стран. Он также сказал, что давно не виделся с премьером Армении. «Накопилось много всяких вопросов: и двусторонних, и региональных, и международных»,— добавил президент России.

Владимир Путин находится в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча с господином Пашиняном стала первой в серии двусторонних переговоров президента России с иностранными лидерами.

