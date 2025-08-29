Главные новости за 29 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Лесной пожар в районе Геленджика полностью локализовали 29 августа в 19:00. Распространение огня остановлено.

Агрохолдинг «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» сообщил о запуске нового репродуктора родительского стада кур-несушек на площадке птицефабрики «Кореновская» в Краснодарском крае. Сумма инвестиций в проект составила 2.4 млрд руб.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам завершить озеленение территорий, благоустроенных в 2025 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», к 1 ноября.

Председателю кубанского отделения ДОСААФ России Борису Левитскому, подозреваемому в злоупотреблении полномочиями, продлили срок содержания под стражей до 23 декабря 2025 года.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушений прав участников долевого строительства в Новороссийске.

Администрация Сочи направила более 150 млн руб. на восстановление дороги по переулку Васильковому в Адлерском районе, поврежденной оползнем.

Вениамин Кондратьев рассказал о кубанских производствах, которым нет аналогов

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным (банкротом) ООО «Генстройкапитал» и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 16 февраля 2026 года.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав собственников земельных участков в станице Ставропольской Краснодарского края.

С 1 сентября 2025 года студентки очной формы обучения в Краснодарском крае смогут получать пособие по беременности и родам в повышенном размере.