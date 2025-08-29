Глава Кубани потребовал завершить озеленение благоустроенных территорий до 1 ноября

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам завершить озеленение территорий, благоустроенных в 2025 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», к 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

На совещании с заместителями главы Кубани, министрами и главами муниципалитетов господин Кондратьев подчеркнул, что важно уложиться в сроки и завершить все работы, несмотря на незначительные отставания в некоторых муниципалитетах. Нарушения вызваны обнаружением ранее не учтенных инженерных коммуникаций или внесением изменений в проекты.

«Мы вкладываем большие деньги, прежде всего в улучшение качества жизни. Не надо ждать, когда мне начнут жаловаться»,— отметил губернатор Краснодарского края.

По информации врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслава Шапошника, уже сейчас готовность объектов превышает 80% в Ленинградском муниципальном округе, а также Белореченском, Выселковском, Динском, Кореновском, Крыловском, Отрадненском, Павловском и Темрюкском районах.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за последние шесть лет в Краснодарском крае благоустроили более 1,4 тыс. парков и скверов.

Анна Гречко