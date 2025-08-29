Власти Сочи направили 150 млн руб на восстановление оползневого участка в Адлере

Администрация Сочи направила более 150 млн руб. на восстановление дороги по переулку Васильковому в Адлерском районе, поврежденной оползнем. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин во время прямой линии с жителями.

Фото: Андрей Куценко

На участке ведут строительство противооползневых сооружений, восстановление дорожного покрытия, укрепление обочины и обустройство водоотвода. Также благоустраивается прилегающая территория. Завершить работы планируют до 30 июня 2026 года. Общая стоимость проекта составит 151,8 млн руб.

В Сочи насчитывается около 2,5 тыс. оползнеопасных участков, из них порядка 10% расположены на дорогах. За последние пять лет в городе ликвидировали оползневые процессы на 29 участках дорог, на что было направлено около 2 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи направят 52 млн руб. на восстановление съезда с ул. Егорова в районе парка «Ривьера», поврежденного оползнем.

Анна Гречко