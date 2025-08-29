Председателю кубанского ДОСААФ продлили арест до конца года

Председателю кубанского отделения ДОСААФ России Борису Левитскому, подозреваемому в злоупотреблении полномочиями, продлили срок содержания под стражей до 23 декабря 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ.

Следствием установлено, что в 2023 году Борис Левитский, действуя из корыстной заинтересованности, заключил договор аренды помещений Краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной. Это привело к незаконному использованию объектов, предназначенных для патриотического воспитания детей, и причинению ущерба ДОСААФ на сумму более 40 млн руб.

Кроме того, уголовное дело в отношении председателя кубанского ДОСААФ также связывают с изменением категории земельного участка в бухте Инал, предназначенного для пансионата «Кубаньгазпром». Как писал ТАСС, участок площадью 43,5 тыс. кв. м был переведен из категории земель особо охраняемых территорий в земли населенных пунктов.

Борис Левитский возглавляет кубанское отделение ДОСААФ с 2017 года. Ранее он занимал руководящие должности в структурах «Газпрома» и с 2012 по 2022 год был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края.

Анна Гречко