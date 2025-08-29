С 1 сентября студентки Кубани будут получать повышенное пособие по беременности

С 1 сентября 2025 года студентки очной формы обучения в Краснодарском крае смогут получать пособие по беременности и родам в повышенном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Ранее выплаты приравнивались к стипендии за каждый месяц декретного отпуска. Сейчас пособие будет рассчитываться исходя из величины краевого прожиточного минимума. По словам госпожи Миньковой, за 140 дней отпуска будущая мать сможет получить около 87 тыс. руб.

Заявление на выплату можно подать через портал «Госуслуги» или в клиентской службе Социального фонда по Краснодарскому краю. Пособие предоставляется единовременно за весь период отпуска. Для оформления потребуются справки из учебного заведения об очной форме обучения и медицинской организации.

По словам Анны Миньковой, мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Семья» и направлена на оказание финансовой помощи молодым мамам в важный период материнства.

Анна Гречко