ФНС инициировала банкротство девелоперской компании «Генстройкапитал»

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным (банкротом) ООО «Генстройкапитал» и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 16 февраля 2026 года. Решение вынесено 25 августа, как следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исполнять обязанности конкурсного управляющего назначен временный управляющий Дмитрий Денисенко, член ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Ему поручено провести собрание кредиторов для выбора кандидатуры постоянного конкурсного управляющего. Заседание по этому вопросу назначено на 6 октября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Генстройкапитал» зарегистрировано в Краснодаре в июне 2019 года. Генеральный директор и бенефициар — Шалва Лацабидзе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В финансовой отчетности за 2023 год показатели доходов и расходов не раскрывались.

Заявление о банкротстве «Генстройкапитала» подала инспекция ФНС № 4 по Краснодару. В марте 2025 года компания была введена в процедуру наблюдения. Однако первое собрание кредиторов, назначенное на 14 августа, не состоялось из-за отсутствия кворума. Суд отметил, что срок нахождения должника в наблюдении превысил допустимый семимесячный период, а восстановить платежеспособность не представляется возможным. «Затягивание процедуры препятствует началу работы конкурсного управляющего и увеличивает судебные расходы», — говорится в решении суда.

По данным временного управляющего, у компании отсутствуют ресурсы для финансового оздоровления, а документы, подтверждающие обратное, в суд не представлены. В итоге суд пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности и необходимости перехода к конкурсному производству.

Богдан Кобец