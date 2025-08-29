«Агрокомплекс» запустил на Кубани репродуктор птицефабрики за 2,4 млрд рублей

Агрохолдинг «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» сообщил о запуске нового репродуктора родительского стада кур-несушек на площадке птицефабрики «Кореновская» в Краснодарском крае. Сумма инвестиций в проект составила 2.4 млрд руб., сообщают «Ведомости Юг».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Производственная мощность нового объекта позволяет производить до 25 млн инкубационных яиц ежегодно. Реализация проекта, начатая в 2024 году, включала строительство новых производственных цехов и оснащение их современным технологическим оборудованием.

Как отметил заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по птицеводству Андрей Пусько, данный проект направлен на импортозамещение и полное обеспечение потребностей птицефабрик холдинга в инкубационном яйце.

Согласно данным компании, доля «Агрокомплекса» в промышленном производстве мяса птицы и яиц в Краснодарском крае достигает 51%. В структуру холдинга входят 19 производственных площадок и 10 птицефабрик. По итогам 2024 года предприятия холдинга произвели 108 тыс. т мяса птицы и 176 млн штук товарного яйца.

По информации Россельхозбанка, сельхозпроизводители Южного федерального округа по итогам первого полугодия 2025 года сохранили объем производства мяса птицы на уровне свыше 300 тыс. т, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.