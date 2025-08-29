Вениамин Кондратьев рассказал о кубанских производствах, которым нет аналогов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал о развитии на Кубани производства радиоэлектроники, фармацевтической, медицинской и стекольной промышленности. По его словам, за последние два года кубанские машиностроители и предприятия радиоэлектроники вывели на рынок 44 новых вида продукции. Речь, в частности, идет об обрабатывающих центрах, навесной и прицепной сельхозтехнике, а также — компонентной базе для энергетического машиностроения, IP-видеокамерах, беспилотниках и пр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В качестве примера глава региона привел Южный завод тяжелого станкостроения, который разработал и запустил в серию инновационные высокотехнологичные обрабатывающие центры с числовым программным управлением. «Аналогов нашим кубанским станкам в России пока нет. Их используют для многовекторной обработки крупных деталей в авиакосмической, судостроительной, железнодорожной отраслях, автомобиле- и машиностроении. А еще инженеры предприятия готовят линейку аддитивного оборудования собственной разработки. Это 3Д-принтеры, печатающие металлические детали»,— рассказал господин Кондратьев.

По его словам, завод «Горница» в Армавире единственный в стране начал выпускать крышки и посуду для микроволновых печей и духовок из жаропрочного стекла. Его ежегодная производственная мощность — свыше 3,7 млн единиц продукции.

В Северском районе на предприятии «Райс Ашти», по словам Вениамина Кондратьева, начали выпускать аморфный диоксид кремния из рисовой лузги. «Это тоже уникальное для нашей страны производство, причем экологичную технологию переработки сельхозотходов разработали сами производственники вместе с учеными МГУ имени Ломоносова. У материала широкий спектр применения: от микроэлектроники, производства стройматериалов, лакокрасочной продукции до пищевой промышленности»,— подчеркнул губернатор.

Он также затронул тему абсолютно новой для современной истории России отрасли — производства беспилотных авиасистем и компонентов. В Краснодарском крае более 10 предприятий, который изготавливают свыше 15 моделей летательных аппаратов двойного назначения, а также платы управления, корпуса и винты для них. «Создаем научно-производственный центр испытаний и компетенций. Запуск этой площадки в регионе позволит не только разрабатывать и внедрять компонентную базу для беспилотников, новые модели, но и даст толчок развитию всей радиоэлектронной промышленности края»,— резюмировал губернатор.

Дмитрий Михеенко