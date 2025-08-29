Главе СКР предоставят доклад по делу дольщиков ЖК «Надежда 5» в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушений прав участников долевого строительства в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Речь идет о жилом комплексе «Надежда 5» («Симфония») в селе Цемдолина. Строительство комплекса компания СЗ «Гарант» начала в 2018 году, однако через четыре года застройщик был признан банкротом.

В мае 2024 года право на завершение объекта передали ООО СЗ «Квант», но, по данным дольщиков, монтажные работы так и не возобновились. Кроме того, инвесторам якобы отказали в перезаключении договоров, что лишило их возможности получить компенсации.

Исполнение поручения председателя СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анна Гречко