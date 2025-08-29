Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав собственников земель на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав собственников земельных участков в станице Ставропольской Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно материалам проверки, земельные участки были включены в состав населённого пункта в 2010 году с зоной застройки жилыми домами. Граждане построили дома за счет ипотечных средств, однако в связи с пересмотром генерального плана поселения, предусматривающим исключение земель из границ населенного пункта, собственникам отказали в постановке домов на кадастровый учет. Многочисленные обращения в органы власти результатов якобы не дали.

Руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову поручено возбудить уголовное дело и доложить о ходе и итогах расследования. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Анна Гречко