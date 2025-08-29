Лесной пожар под Геленджиком полностью локализовали

Лесной пожар в районе Геленджика полностью локализовали 29 августа в 19:00. Распространение огня остановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

В настоящее время оперативные службы продолжают работу на всех участках возгорания — в районе Красной, Грековой и Темной Щели — для полной ликвидации очагов пожара.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на месте пожара работают 545 человек и 89 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 и самолет БЕ-200. По данным министерства ГО и ЧС региона, выполнено 67 сбросов воды.