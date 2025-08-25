Главные новости за 25 августа. Кубань, Крым, Адыгея

По состоянию на 1 августа 2025 года наибольшие средние зарплаты по вакансиям в Краснодарском крае зафиксированы в сфере строительства — 97,7 тыс. руб.

На территории «Сириуса» планируют создать новый научно-технологический кампус на 8 тыс. мест. Параллельно возведут эколого-биологический кластер, ориентированный на внедрение передовых решений в сельском хозяйстве.

Средний размер просроченной задолженности по ипотеке, который приходится на каждого жителя Краснодарского края трудоспособного возраста, превысил 3,47 млн руб. По сравнению с 2021 годом (976 тыс. руб.) он вырос на 225,8%.

Прокуратура направила в суд дело организаторов финансовой пирамиды на Кубани. С января 2011 года по июль 2015 года подозреваемые якобы создали финансовую пирамиду ООО ТИК «Джи Эф Ай» на территории Краснодара и Новороссийска. Ущерб гражданам составил 800 млн руб.

С начала 2025 года на городских пляжах Сочи проверили 4,7 тыс. проб морской воды. Все результаты соответствуют санитарным нормам.

Аэропорт Краснодара за два года простоя получил почти 3,9 млрд руб. субсидий из федерального бюджета. Средства направлялись на поддержку инфраструктуры и персонала предприятия.

Председатель СПК «1-й винный кооператив» Геннадий Опарин опроверг распространенную в соцсетях информацию о продаже принадлежащих ему винодельческих проектов.

В августе 2025 года санатории Сочи достигли максимальной загрузки в 100%. Средняя заполненность всех коллективных средств размещения составила около 90%.

Валовой сбор винограда в Крыму в 2025 году прогнозируется на 15–18% меньше, чем в 2024 году. Сбор ранних сортов начался со второй декады августа, и по состоянию на 22 августа составил 92,4 т с площади 78 га.

В сентябре 2025 года в выборах смогут принять участие 4,5 млн жителей Краснодарского края. Единые дни голосования пройдут 12, 13 и 14 сентября.