Минтруд Кубани назвал отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году

По состоянию на 1 августа 2025 года наибольшие средние зарплаты по вакансиям в Краснодарском крае зафиксированы в строительстве — 97,7 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минтруде.

На втором месте находится сельское и лесное хозяйство, включая охоту, рыболовство и рыбоводство,— 61,7 тыс. руб. Транспортная отрасль и хранение обеспечивают доходы в размере 54,7 тыс. руб., а обрабатывающие производства — 53,7 тыс. руб.

По данным ГКУ «Центр занятости населения Краснодарского края», средний уровень заработной платы по всем вакансиям составил 50 тыс. руб.

Сведения Краснодарстата показывают, что среднемесячная зарплата по полному кругу организаций за январь—май 2025 года составила 71,9 тыс. руб. В сфере образования доход составил 61,7 тыс. руб., в здравоохранении и предоставлении социальных услуг — 65,1 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что среднемесячная заработная плата в Краснодаре в период с января по апрель 2025 года составляла 90,8 тыс. руб.

Нурий Бзасежев