Загрузка в санаториях Сочи достигла 100% в августе

В августе 2025 года санатории Сочи достигли максимальной загрузки в 100%. Средняя заполненность всех коллективных средств размещения составила около 90%, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Этим летом в Сочи туристов принимают около 2,4 тыс. объектов размещения, общая вместимость составляет более 150 тыс. койко-мест. В пиковые дни на территории курорта одновременно находились до 200 тыс. гостей. По данным мэрии, такие же показатели сохранятся в сентябре. Наибольшим спросом пользуются санатории и пансионаты с лечением.

60 проектов в санаторно-курортной сфере находятся на сопровождении департамента инвестиций, их совокупный объем инвестиций составляет 650 млрд руб. Реализация проектов рассчитана до 2033 года. Планируется создание около 25 тыс. новых номеров и рабочих мест.

В 2025 году на территории Сочи введут в эксплуатацию два крупных объекта. Это реконструированный пансионат «Кристалл» на 349 номеров и гостиничный комплекс Lotte Plaza на 306 номеров.

С начала года Сочи посетили 5,4 млн туристов. Средняя стоимость ночи в отелях по сравнению с предыдущим годом выросла на 3-19%. В августе цена достигла 6,8 тыс. руб. за ночь. Это один из наиболее высоких показателей среди курортов Краснодарского края.

Мониторинговые группы продолжают проверять несанкционированную торговлю в Сочи, нарушения правил купания и экстремальные экскурсионные маршруты. За прошедшие две недели изъяли более 1,6 тыс. литров алкоголя.

Алина Зорина