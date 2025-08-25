В Сочи около 5 тысяч проб морской воды соответствуют норме

С начала 2025 года на городских пляжах Сочи проверили 4,7 тыс. проб морской воды. Все результаты соответствуют санитарным нормам, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Роспотребнадзор.

Пробы морской воды исследовали по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Нарушений не выявлено.

Сейчас температура воды достигает +27°С. Ранее ведомство не выявляло отклонений по качеству воды, песка и воздуха на пляжах Сочи, Геленджика, Туапсинского района и Новороссийска.

Анна Гречко