Средний размер просрочки по ипотеке на Кубани вырос за четыре года на 225,8%

Средний размер просроченной задолженности по ипотеке, который приходится на каждого жителя Краснодарского края трудоспособного возраста, превысил 3,47 млн руб. По сравнению с 2021 годом (976 тыс. руб.) он вырос на 225,8%, сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант».

По состоянию на 1 июля 2025 года просроченная ипотечная задолженность (неплатежи свыше трех месяцев) в Краснодарском крае составила 10,18 млрд руб. (на первое января 2021 года — 2,82 млрд руб.).

В России средний размер просроченной задолженности по ипотеке, который приходится на каждого жителя страны трудоспособного возраста, превысил 1,92 млн руб. По сравнению с 2021 годом он вырос в два раза.

В Южном федеральном округе по показателю роста среднего размера просроченного ипотечного кредита лидирует Республика Крым, где динамика за четыре года составила 635,8% (60 тыс. руб. в 2021 году и 438 тыс. руб. — на 1 июля 2025-го). В Севастополе рост просроченной задолженности по ипотеке на каждого жителя трудоспособного возраста составил за четыре года 694,4% (69 тыс. руб. на начало 2021 года и 552 тыс. руб. на 1 июля 2025 года).

В Республике Адыгея средний просроченный ипотечный кредит на 1 июля этого года составил 2,78 млн руб., на 1 января 2021 года он равнялся 1 млн руб. (рост — 168,5%). В настоящее время размер просроченной ипотечной задолженности в Адыгее составляет 580 млн руб. (в 2021 году — 223 млн руб.), в Крыму — 423 млн руб. (в 2021 году — 56 млн руб.), в Севастополе — 165 млн руб. (в 2021 году — 19 млн руб.).

Регионами — лидерами по размеру просроченной ипотеки на одного жителя трудоспособного возраста стали Республика Тыва (16,3 млн руб.), Республика Северная Осетия — Алания (5,8 млн руб.), Карачаево-Черкесская республика (3,54 млн руб.), Краснодарский край (3,47 млн руб.) и Московская область (3,1 млн руб.).

«Динамика усредненного показателя среднего просроченного ипотечного долга не очищена от инфляции, но даже в таком виде данный показатель отражает скорость закредитованности и неспособности работающих граждан погашать взятую ипотеку. Накопленные проблемные долги ограничивают возможности банков по выдаче новых ипотечных кредитов. Если перевести средний просроченный ипотечный долг в стоимость квадратного метра в регионе, то мы увидим удручающий результат. Если бы долги были общими, то получается, что каждый житель “профинансировал” как минимум одну комнату из-за неплательщиков, а в некоторых регионах — и целую квартиру»,— прокомментировал генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

