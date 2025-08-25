В выборах на Кубани смогут принять участие 4,5 млн жителей

В сентябре 2025 года в выборах смогут принять участие 4,5 млн жителей Краснодарского края. Единые дни голосования пройдут 12, 13 и 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Для проведения выборов в регионе откроют более 2,8 тыс. участков, большинство из которых расположено в школах. За общественным порядком будут следить 14 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и частных охранных организаций.

«Необходимо пресекать любые попытки провокаций и фальсификаций, организовать дежурства аварийных служб, резервные источники питания», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В дни голосования в Краснодарском крае завершатся 76 избирательных кампаний. Самыми масштабными являются выборы губернатора региона. Жители Кубани также будут выбирать депутатов в шести городских и муниципальных округах, в 30 муниципальных районах, а также 37 глав сельских поселений.

По словам председателя избирательной комиссии региона Алексея Черненко, количество избирателей в Краснодарском крае ежегодно растет. За пять лет их число увеличилось на 5,5%.

Он отметил, что голосование пройдет и для жителей региона, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Часть избирательных участков будет расположена в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Алина Зорина