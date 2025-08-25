Сбор винограда в Крыму в 2025 году может снизиться на 15–18%

Валовой сбор винограда в Крыму в 2025 году прогнозируется на 15–18% меньше, чем в 2024 году, сообщили «Ъ-Кубань» в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым. Сбор ранних сортов начался со второй декады августа, и по состоянию на 22 августа составил 92,4 тонны с площади 78 гектаров. Уборка проводится в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Ленинском районах. Промышленная уборка технических сортов планируется в период с 25 по 30 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Снижение связано с повреждением почек и соцветий возвратными заморозками весной, а также с почвенной засухой в период с марта по июнь. На основании этих факторов Глава Республики Крым ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В республике возделывается 119 сортов винограда, из которых 67 относятся к техническому направлению, 26 — к столово-техническому, 24 — к столовому. Виноград столово-технического направления можно использовать как для переработки, так и для потребления в свежем виде.

В 2024 году общий валовой сбор винограда составил 123 тыс. тонн, урожайность — 74 ц/га, по сравнению с 65 тыс. тонн и 49,8 ц/га в 2015 году. С 2015 по 2024 год произошло увеличение производства винодельческой продукции: коньяка — в 3,4 раза (1,25 млн дал), игристого вина — в 2 раза (1,07 млн дал), виноградного вина — на 31% (718 тыс. дал), виноматериалов — в 4 раза (13,88 млн дал).

В 2025 году на поддержку отрасли выделено 839,5 млн руб., освоение средств по состоянию на 22 августа составило 99,8%. Субсидии предоставляются на приобретение посадочного материала отечественного производства, шпалер, промышленного оборудования и техники для виноградарства и виноделия.

Богдан Кобец