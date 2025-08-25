Прокуратура направила в суд дело организаторов финансовой пирамиды на Кубани

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего Дмитрия Галактионова и 43-летнего Леонида Воронкина, находящихся в международном розыске. Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2011 года по июль 2015 года подозреваемые якобы создали финансовую пирамиду ООО ТИК «Джи Эф Ай» на территории Краснодара и Новороссийска. Совместно с десятью соучастниками они вводили граждан в заблуждение, обещая высокие проценты от инвестиций в торговлю золотом, алмазами и строительство. Проценты выплачивались за счет средств новых инвесторов.

В результате действий организаторов ущерб получили более 1,2 тыс. граждан на сумму свыше 800 млн руб. Обвиняемые скрылись за пределами РФ, им заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, на их имущество наложен арест.

Дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для заочного рассмотрения.

Анна Гречко