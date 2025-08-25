Главные новости за 25 августа. Сочи

Санатории Сочи в августе достигли максимальной загрузки в 100%. Средняя заполненность всех коллективных средств размещения составила около 90%.

В Сочи 25 августа ожидается четырехбалльный шторм с волнами высотой до 2 м. Городские пляжи курорта будут работать в зависимости от фактических погодных условий.

Роспотребнадзор исследовал 4,7 тыс. образцов морской воды на пляжах Сочи с начала года — все результаты соответствуют санитарным нормативам. Сейчас температура морской воды достигает +27 градусов.

В Сочи подготовят 55 школьных автобусов для ежедневной перевозки более 5 тыс. учеников. Все подготовительные мероприятия будут завершены до 1 сентября.

Арбитражный суд Краснодарского края решил привлечь к ответственности четырех бывших руководителей обанкротившейся компании ООО «Виктория 2006». С них будет взыскано 239,6 млн руб. для погашения долгов компании.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги на своем поле встречался с калининградской «Балтикой». Матч закончился со счетом 0:2.

Полиция Краснодарского края устанавливает местонахождение женщины, которая пропала в горах Сочи вместе с собакой породы ризеншнауцер. 21 августа пропавшая уехала в неизвестном направлении на белом автомобиле Volkswagen Tiguan.

Краснодарский край определил участки для возведения двух вытрезвителей. Объекты разместят в поселке Краснодарский под Краснодаром и Адлерском районе Сочи. Каждое учреждение будет рассчитано на 20 мест.