Все пробы морской воды в Сочи соответствуют нормам

Роспотребнадзор исследовал 4,7 тыс. образцов морской воды на пляжах Сочи с начала года — все результаты соответствуют санитарным нормативам. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Сейчас температура морской воды достигает +27 градусов.

Ранее генеральный директор аналитической компании SR Data Игорь Кожелин сообщил, что после экологического инцидента в Анапе специалисты организации следили за состоянием морской акватории с помощью спутниковых данных. Он отметил, что, несмотря на активное движение нефтяных пятен зимой, они не подошли к побережью Сочи и федеральной территории Сириус. Господин Кожелин добавил, что космические снимки за март и апрель подтверждают чистоту акватории, и сейчас купание безопасно.

«После катастрофы в Анапе на космических снимках было отчетливо видно, как появился мазут и как он распространялся, а также точки сильного загрязнения. Но за все это время мазут так и не достиг акваторий Сочи и федеральной территории Сириус»,— сообщил генеральный директор SR Data Игорь Кожелин.

На сочинских пляжах регулярно дезинфицируют оборудование, работает система видеонаблюдения и осуществляется круглосуточное патрулирование. Безопасность на воде обеспечивают 750 сертифицированных матросов-спасателей и сотрудники ГИМС.

«Ъ-Сочи» писал, что администрация Сочи не зафиксировала следов нефтепродуктов на побережье в районе Мацесты. Перед открытием курортного сезона на сочинских пляжах проводится обязательное водолазное обследование дна акватории и ее очистка от опасных предметов.

Мария Удовик