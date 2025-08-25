В Сочи определили место для строительства вытрезвителя

Краснодарский край определил участки для возведения двух вытрезвителей. Объекты разместят в поселке Краснодарский под Краснодаром и Адлерском районе Сочи. Каждое учреждение будет рассчитано на 20 мест, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социального развития Краснодарского края.

В четверг, 23 января, власти создали МКУ МО город Краснодар «Специализированная организация для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Сейчас ведется оформление земельного участка в поселке Краснодарский.

В Сочи решение о создании казенного учреждения приняли в декабре 2024 года, однако юридическое лицо пока не зарегистрировано. Эту процедуру проведут после передачи земельного участка.

Министерство сейчас работает над передачей земельного участка в Адлерском районе Сочи муниципалитету для создания специализированной организации.

На этом участке планируется построить одноэтажные модульные здания площадью 500 кв. м. В этих учреждениях будут размещать людей в состоянии опьянения, которые не нуждаются в стационарном медицинском лечении.

На реализацию проектов в 2025 году запланировано выделение 180,4 млн руб. Также по 36,3 млн руб. будет выделено на 2026 и 2027 годы.

Вытрезвители в России функционировали до 2011 года под контролем МВД, но были закрыты в ходе реформ. Некоторые учреждения остались только в отдельных регионах. В конце 2020 года Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей, и теперь регионы сами решают, создавать ли такие учреждения.

Сроки открытия новых объектов пока не известны.

Мария Удовик