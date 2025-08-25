Санатории Сочи показали 100% загрузку в августе

Санатории Сочи в августе достигли максимальной загрузки в 100%, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта. Средняя заполненность всех коллективных средств размещения составила около 90%.

В пиковые дни на территории курорта одновременно находились до 200 тыс. путешественников. Власти ожидают, что такие же показатели сохранятся и в сентябре. В этом сезоне гостей принимают около 2,4 тыс. объектов размещения общей вместимостью более 150 тыс. койко-мест. Наибольший спрос пришелся на санатории и пансионаты с лечением.

На сопровождении департамента инвестиций находится 60 проектов в санаторно-курортной сфере с совокупным объемом инвестиций 650 млрд руб. Реализация проектов рассчитана до 2033 года и предусматривает создание около 25 тыс. новых номеров и рабочих мест.

В этом году планируется ввод в эксплуатацию двух крупных объектов: реконструированного пансионата «Кристалл» на 349 номеров и гостиничного комплекса Lotte Plaza на 306 номеров.

С начала 2025 года Сочи принял 5,4 млн туристов. Средняя стоимость ночи в отелях Сочи по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3–19%. В августе цена составила 6,8 тыс. руб. за ночь, что является одним из самых высоких показателей среди курортов Краснодарского края.

Мониторинговые группы продолжают проверять несанкционированную торговлю, нарушения правил купания и экстремальные экскурсионные маршруты. За последние две недели было изъято более 1,6 тыс. литров алкоголя.

«Ъ-Сочи» писал, что стоимость авиабилетов в Сочи к концу августа снизилась на 75% по сравнению с началом месяца. Если в начале августа перелет обходился примерно в 13,5 тыс. руб., то теперь улететь в курортный город можно всего за 3,5 тыс. руб.

Мария Удовик