ФК «Сочи» уступил «Балтике»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги на своем поле встречался с калининградской «Балтикой». Матч закончился со счетом 0:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных игр между «Сочи» и «Балтикой» сыграно шесть официальных матчей. Два раза победу праздновали сочинские футболисты, трижды соперники разошлись миром, еще в одной встрече сильнее оказались калининградцы.

В минувшем противостоянии «барсы» снова столкнулись с проблемой в реализации своих моментов. На исходе первых 30 минут встречи гости открыли счет, когда форвард «Балтики» Брайан Хиль сумел забить с пенальти. Время исправить ситуацию еще было, но в начале второго тайма сочинцы пропустили еще раз. Отличился Илья Петров. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:2.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 30-го августа сыграет в Москве со «Спартаком». После шести туров в РПЛ будущий соперник занимает восьмое место в турнирной таблице и имеет в своем активе восемь набранных очков. Сочинцы располагаются на 16-м месте с одним набранным баллом.

Евгений Леонтьев