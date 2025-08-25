Суд взыскал 240 млн рублей с бывших руководителей сочинского застройщика

Арбитражный суд Краснодарского края решил привлечь к ответственности четырех бывших руководителей обанкротившейся компании ООО «Виктория 2006». С них будет взыскано 239,6 млн руб. для погашения долгов компании, пишет «Ъ-Кубань».

К ответственности привлекли Идриса Солтагириева, Илметтина Аксоя, Аслана Ахмадова и Кадыра Теучежа. Суд вынес это решение 15 августа 2025 года в рамках дела о банкротстве компании.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Виктория 2006» было зарегистрировано в 2006 году в Сочи. Основной деятельностью компании являлась аренда и управление нежилой недвижимостью. Уставный капитал составил 10 тыс. руб., а убыток за 2021 год — 726 тыс. руб. Учредителями компании являются Аслан Ахмадов, Илметтин Аксой и Мансур Ибрагимов.

В октябре 2023 года суд признал компанию банкротом и назначил конкурсным управляющим Данилу Агапова. Заявление о банкротстве подала Лариса Мамрукова, и на момент подачи требований сумма задолженности ООО «Виктория 2006» составила 54 млн руб.

Судебное заседание, на котором будет рассматриваться отчет конкурсного управляющего о результатах процедуры, назначено на 10 ноября 2025 года.

