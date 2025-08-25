К началу учебного года в Сочи подготовят 55 школьных автобусов

В Сочи к началу учебного года подготовят 55 школьных автобусов для ежедневной перевозки более 5 тыс. учеников. Об этом сообщила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева, пишет пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Летом на базе МУП «Сочиавтотранс» проводится плановый ремонт и техническое обслуживание транспорта. Автобусы проверяют на соответствие требованиям: состояние световой сигнализации, тормозной системы, рулевого управления, наличие ремней безопасности, аптечек, огнетушителей и навигационного оборудования.

В августе совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели контрольные мероприятия по проверке технического состояния машин. В рамках обновления автопарка при поддержке министерства образования и науки Краснодарского края город получил три новых автобуса отечественного производства марки КАВЗ.

«Все подготовительные мероприятия будут завершены до 1 сентября»,— заявила Ольга Медведева.

Школьный транспорт обслуживает 36 учебных заведений города, обеспечивая доставку учащихся из сельской местности. Для безопасности маршруты школьных автобусов проходят комиссионное обследование дважды в год на соответствие действующему законодательству.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте активно готовят дорожную инфраструктуру к началу учебного года. На эти цели в 2025 году выделили 69 млн руб.

Мария Удовик