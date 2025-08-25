Полиция проводит проверку после исчезновения человека в Сочи

Полиция Краснодарского края устанавливает местонахождение женщины, которая пропала в горах Сочи вместе с собакой породы ризеншнауцер. Об этом сообщили «РИА Новости» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас устанавливается местонахождение женщины. Проводится проверка»,— говорится в сообщении ведомства.

Информация об исчезновении распространилась в социальных сетях. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края объявил о розыске 24 августа. По данным волонтеров, 21 августа пропавшая уехала в неизвестном направлении на белом автомобиле Volkswagen Tiguan. С ней находилась черная собака породы ризеншнауцер.

«Ъ-Сочи» писал, что спасатели нашли тело лыжника, пропавшего после схода лавины в горах Сочи. Фрирайдер находился на глубине около 2,5 м; его тело было поднято с помощью вертолета МЧС.

Мария Удовик