В Сочи ожидается четырехбалльный шторм с волнами до 2 метров

В Сочи 25 августа ожидается четырехбалльный шторм с волнами высотой до 2 м. Городские пляжи курорта будут работать в зависимости от фактических погодных условий, сообщила пресс-служба администрации города.

До окончания суток на участке Магри — Веселое прогнозируется морское волнение силой 4 балла. Высота волн может составить 1,3-1,8 м.

«Днем и вечером 25 августа на территории Сочи и Сириуса ожидается усиление северо-западного ветра, местами с порывами 15-17 м в секунду»,— говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погоды все городские службы работают в усиленном режиме. Оперативный штаб контролирует ситуацию, уточнили в пресс-службе администрации.

В мэрии Сочи отметили, что пляжи будут работать в зависимости от погодных условий.

Сочи остается одним из самых популярных курортов России. В 2024 году город посетили рекордные 8 млн туристов, и эксперты ожидают, что к 2030 году это число вырастет до 10 млн.

Пляжи в Сочи открыты для отдыхающих круглый год. С поздней осени до середины весны действуют более 30 зимних пляжей, а летом открываются дополнительные зоны отдыха — в этом сезоне работают 180 пляжей.

«Ъ-Сочи» писал, что Роспотребнадзор проверил 4,7 тыс. образцов морской воды на пляжах Сочи, и все они соответствуют санитарным нормам. Также генеральный директор компании SR Data отметил, что после инцидента в Анапе их специалисты следили за состоянием воды и подтвердили, что нефтяные пятна не достигли Сочи, а купание в море сейчас безопасно.

