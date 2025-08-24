Главные новости за неделю 18–24 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае из-за засухи погибли почти 23 тыс. га озимых, в том числе больше 6 тыс. га фермерских полей.

Полигон на 600 тыс. т отходов за 4 млрд руб. ввели в эксплуатацию в Крыму. Проект реализован на основе концессионного соглашения между республикой и ООО «Крымский экологический оператор».

Власти Крыма планируют до 2028 года направить более 31 млрд руб. на восстановление 20–25 берегоукрепительных сооружений (БУС).

Арбитражный суд Краснодарского края отказал Черноморо-Азовскому управлению Росприроднадзора во взыскании 84,1 млн руб. с администрации и водоканала Сочи за загрязнение реки Бзугу.

Федеральные средства на расчистку русел рек в Краснодарском крае в 2025 году выросли до 149,3 млн руб. В предыдущем году на эти цели направили 82,49 млн руб.

Дефицита топлива, включая бензин АИ-95, на территории Краснодарского края нет, перебоев его поставок с НПЗ не зафиксировано.

ГК «Ренна» прокомментировала нахождение сальмонеллы в «Коровке из Кореновки», сообщив, что данные основаны на анализах частной лаборатории и касаются продукции с истекшим сроком годности.

Прокуратура Кубани поставила на контроль строительство новой ветки Троицкого группового водопровода от Новороссийска до Кабардинки.

Национализированный пансионат «Крымская весна» в Судаке выставлен на продажу за 500 млн руб. через электронный аукцион.

Крымский парламент принял закон об эксперименте с гостевыми домами. Документ предусматривает включение крымских гостевых домов в единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии.