Крымский парламент принял закон об эксперименте с гостевыми домами

Государственный совет Крыма 22 августа 2025 года на внеочередном заседании принял в двух чтениях внесенный главой республики Сергеем Аксеновым закон «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов», который вступит в силу с 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Документ предусматривает включение крымских гостевых домов в единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии. С 1 января 2026 года размещать информацию о таких объектах в интернете можно будет только с указанием идентификационного номера и ссылки на реестр, а деятельность незарегистрированных гостевых домов будет запрещена.

В соответствии с федеральными нормами услуги гостевых домов допускается оказывать в индивидуальных жилых домах и их частях, расположенных на землях с разрешенным использованием под ИЖС, личное подсобное хозяйство или садоводство. При этом количество комнат не должно превышать 15, а вместимость — 45 человек.

По данным министерства курортов и туризма РК, в регионе насчитывается 1108 средств размещения общей вместимостью более 161тыс. мест, однако около 60% туристов останавливаются вне официального гостиничного фонда.

«Принятый закон можно назвать историческим, — заявил глава ведомства Сергей Ганзий. — Он позволит гармонично интегрировать крымские гостевые дома в правовое поле, расширит номерной фонд республики, обеспечит качество и безопасность услуг, увеличит налоговые поступления и легализует труд».

Богдан Кобец