ГК «Ренна» прокомментировала данные о сальмонелле в «Коровке из Кореновки»

Данные о сальмонелле в продукции «Коровка из Кореновки» основаны на анализах частной лаборатории и касаются продукции с истекшим сроком годности. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГК «Ренна», в которую входят бренды «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Заключение о присутствии сальмонеллы в продукции "Коровка из Кореновки" выдано частной лабораторией, а речь идет о продукте, срок годности которого на данный момент давно истек. Следовательно, никак подтвердить или опровергнуть информацию нельзя. Проверка начата именно на основании обращения по этому протоколу»,— сообщили в ГК.

Как уточнили представители компании, в конце марта Роспотребнадзор провел проверку порядка 150 образцов оборудования и готовой продукции, в том числе сметаны «Коровка из Кореновки», о которой идет речь. Нарушений выявлено не было.

Подтверждений факта, зафиксированного частной лабораторией, со стороны государственных органов нет. Компания находится в тесном контакте с надзорными ведомствами и уточняет наличие оснований для претензий, сообщили в пресс-службе ГК «Ренна».

Ранее в ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ было указано, что патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы, выявлены в продукции Кореновского молочно-консервного комбината. Конкретный продукт не уточнялся. Комбинат выпускает продукцию под брендами «Коровка из Кореновки», «Кореновское», «Руслада», «Облака из молока» и «Густияр».

Мария Удовик