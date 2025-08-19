На ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму выделят 31 млрд рублей

Власти Крыма планируют до 2028 года направить более 31 млрд руб. на восстановление 20–25 берегоукрепительных сооружений (БУС). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».

По словам господина Аксенова, часть БУС уже находится в ремонте, однако объекты, пострадавшие после шторма ноября 2023 года, восстановят только в 2026–2027 годах. Средства будут распределены на три года и поступят как из федеральной целевой программы развития Республики Крым и Севастополя до 2030 года, так и через дополнительное финансирование федерального правительства.

Шторм в ноябре 2023 года вызвал подтопления, перебои с электроснабжением и транспортные проблемы. Тогда общий ущерб инфраструктуре региона оценили в 68 млрд руб. На ремонт БУС в 2025 году планировалось выделить около 10 млрд руб.

Анна Гречко