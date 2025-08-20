Финансирование расчистки рек на Кубани увеличили на 81%

Федеральные средства на расчистку русел рек в Краснодарском крае в 2025 году выросли до 149,3 млн руб. Об этом сообщает минприроды региона.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В предыдущем году на эти цели направили 82,49 млн руб. Сейчас работы ведутся на восьми водных объектах общей протяженностью 22 км, включая реки Кавярзе, Тхамашинка, Агой, Елизаветка, Вулан, Тешебс, Пшенахо и Ея. В ближайшее время планируется начать расчистку рек Нечепсухо и Псебе в Туапсинском районе.

По данным министерства, в 2025 году в крае расчистят около 30 км русел. Работы также коснутся рек Адерба, Абин, Адегой, Шапарка, Мокрянка, Догуаб, Кукса и Лиман Ахтарский. Участки отбирают по приоритету риска подтопления и результатам обследований, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Арбитражный суд Краснодарского края отказал Черноморо-Азовскому управлению Росприроднадзора во взыскании 84,1 млн руб. с администрации и водоканала Сочи за загрязнение реки Бзугу.

Анна Гречко