МинТЭК и ЖКХ Кубани: дефицита бензина АИ-95 в регионе нет

Дефицита топлива, включая бензин АИ-95, на территории Краснодарского края нет, перебоев его поставок с НПЗ не зафиксировано, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе жители Новороссийска обратили внимание на периодическое отсутствие бензина АИ-95 на городских заправках.

По данным регионального минТЭК и ЖКХ, временное отсутствие топлива на отдельных заправочных станциях может быть связано с ограничениями, вводимыми минтрансом на передвижение грузовых автомобилей, в том числе цистерн с бензином, в дневное время; последние могут передвигаться только с 22:00 до 6:00.

«Также это может быть связано с массовым разбором потребителями, что характерно в период оттока туристов с территории нашего региона»,— отметили в министерстве.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на некоторых автозаправочных станциях Крыма наблюдается дефицит бензина АИ-95. «К сожалению, объемы производства на трех заводах на юге России значительно уменьшены по объективным причинам. У нас сегодня топливо отсутствует на части АЗС, которые принадлежат компании “Кедр”, на остальных автозаправках топливо есть»,— заявил господин Аксенов. По его словам, проблему планируют решить в течение месяца.

Наталья Решетняк