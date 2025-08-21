Национализированный крымский пансионат выставили на торги за полмиллиарда рублей
Национализированный пансионат «Крымская весна» в Судаке выставлен на продажу за 500 млн руб. через электронный аукцион. Об этом сообщается на портале «ГИС. Торги».
Фото: ГИС Торги
Объект расположен по адресу: улица Приморская, 46. В лот входят недвижимое имущество стоимостью 443,2 млн руб. и движимое имущество на 56,9 млн руб.
Подача заявок началась 12 августа и завершится 2 сентября. Торги назначены на 3 сентября. Участникам потребуется внести задаток в размере 250 млн руб. — половину от начальной цены. Шаг торгов составляет 25 млн руб.
Общая площадь имущественного комплекса достигает 14 688,4 кв. м. Торги проводятся на электронной площадке РТС-тендер.
Покупатель сможет самостоятельно определить дальнейшее использование объекта с учетом ограничений, указанных в документации. Реализация проходит через государственное унитарное предприятие Республики Крым «Солнечная Таврика».
Как писал «Ъ-Кубань», ранее национализированный парк-отель «Марат» в поселке Гаспра под Ялтой выставили на электронные торги с начальной стоимостью 565 млн руб.