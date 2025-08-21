Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура Кубани взяла на контроль строительство ветки Троицкого водопровода

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль строительство новой ветки Троицкого группового водопровода от Новороссийска до Кабардинки, возводимой в рамках госпрограммы региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работники прокуратуры провели проверку своевременности, объемов и качества выполненных на объекте работ. С учетом обнаруженных нарушений законодательства в сфере закупок руководителю подрядчика внесли представление.

Представителям заказчика и подрядной организации указали на необходимость соблюдения строительных норм. Им поручено активизировать работы.

Сейчас объект находится на завершающем этапе — его готовность составляет 93%.

Алина Зорина

Новости компаний Все