Прокуратура Кубани взяла на контроль строительство ветки Троицкого водопровода
Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль строительство новой ветки Троицкого группового водопровода от Новороссийска до Кабардинки, возводимой в рамках госпрограммы региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кубани.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Работники прокуратуры провели проверку своевременности, объемов и качества выполненных на объекте работ. С учетом обнаруженных нарушений законодательства в сфере закупок руководителю подрядчика внесли представление.
Представителям заказчика и подрядной организации указали на необходимость соблюдения строительных норм. Им поручено активизировать работы.
Сейчас объект находится на завершающем этапе — его готовность составляет 93%.