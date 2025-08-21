Прокуратура Кубани взяла на контроль строительство ветки Троицкого водопровода

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль строительство новой ветки Троицкого группового водопровода от Новороссийска до Кабардинки, возводимой в рамках госпрограммы региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работники прокуратуры провели проверку своевременности, объемов и качества выполненных на объекте работ. С учетом обнаруженных нарушений законодательства в сфере закупок руководителю подрядчика внесли представление.

Представителям заказчика и подрядной организации указали на необходимость соблюдения строительных норм. Им поручено активизировать работы.

Сейчас объект находится на завершающем этапе — его готовность составляет 93%.

Алина Зорина