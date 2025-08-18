В Крыму ввели в эксплуатацию полигон за 4 млрд рублей

Полигон на 600 тыс. т отходов за 4 млрд руб. ввели в эксплуатацию в Крыму. Проект реализован на основе концессионного соглашения между республикой и ООО «Крымский экологический оператор». Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии России.

Полигон для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) расположен в Белогорском районе республики. Объект полностью обеспечит потребности Крыма в размещении отходов. В его строительство Российский экологический оператор вложил 1,2 млрд руб.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев отметил, что запуск полигона является одним из ключевых этапов в создании комплексной системы обращения с отходами в Крыму. Благодаря объекту регион достигнет всех показателей в 2025 году, которые были установлены указом президента №474.

«Ввод полигона приурочен к десятилетию Крымской весны и является завершающим элементом формирования инфраструктуры, необходимой для полноценной работы системы обращения с отходами в регионе»,— говорится в сообщении.

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» поставлена цель создать экономику замкнутого цикла. К 2030 году планируется сортировать 100% всех образующихся твердых коммунальных отходов, не более 50% отправлять на захоронение и использовать не менее 25% отходов как вторичные ресурсы и сырье.

Алина Зорина