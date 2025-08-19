Суд отказал взыскать 84 млн рублей с властей Сочи за загрязнение Бзугу

Арбитражный суд Краснодарского края отказал Черноморо-Азовскому управлению Росприроднадзора во взыскании 84,1 млн руб. с администрации и водоканала Сочи за загрязнение реки Бзугу. Соответствующее решение содержится в картотеке суда.

В 2022 году инспекторы ведомства при выездном обследовании в Хостинском районе обнаружили слив канализационных отходов в реку Бзугу. Несмотря на то что участок со сбросом принадлежал городским властям, канализация оказалась бесхозной.

На территории также располагалась канализационно-насосная станция №3, к которой подключены трубы санатория имени Фрунзе. Через санаторий проходят стоки от пляжного комплекса «Золотой колос» и ресторана «Посейдон». В указанном году МУП «Сочи Водоканал» обновил трубопровод и устранил протечку.

Суд первой инстанции установил, что истец не доказал бесхозность канализационных труб, поскольку с 2017 года этот участок коммуникаций передали МУП «Сочи Водоканал». После череды разбирательств в феврале 2025 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа назначил новое рассмотрение дела.

Участникам процесса предложили представить доказательства для установления реальных нарушителей и при необходимости заменить ответчика.

В ходе последнего судебного разбирательства выяснилось, что обновленная схема водоснабжения и канализации не учитывала бесхозный участок сетей, откуда происходил сброс.

«Истцом не доказан факт причинения вреда водному объекту бездействием органа местного самоуправления, в рассматриваемом случае администрация Сочи является ненадлежащим ответчиком. В удовлетворении исковых требований отказать»,— говорится в решении суда.

Анна Гречко