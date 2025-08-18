На Кубани из-за засухи погибли 23 тысячи га озимых

В Краснодарском крае из-за засухи погибли почти 23 тыс. га озимых, в том числе больше 6 тыс. га фермерских полей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В девяти районах региона введен режим ЧС. По словам главы края, это позволит фермерам получить страховые выплаты. На агрострахование в 2025 году выделили 430 млн руб. Пострадавшим хозяйствам Фонд микрофинансирования выдает займы до 5 млн руб. под 0,1% на топливо, семена и удобрения.

«Проработали арендные и налоговые преференции. Обратились в Минсельхоз России с просьбой продлить федеральные льготные кредиты на 18 месяцев и выделить дополнительные лимиты краю»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что для края важны небольшие хозяйства. В этом году они собрали треть от общего урожая зерна — около 3 млн т. За последние пять лет фермеры получили более 8,5 млрд руб. господдержки. Власти намерены продолжить создание условий для их развития.

Алина Зорина