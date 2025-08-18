Главные новости за 18 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Доля сотрудников с зарплатой выше среднего по стране в Краснодарском крае составила 17,3%. По этому показателю регион занял 66-е место в рейтинге российских субъектов.

Очереди на Крымском мосту превысили 2,6 тысячи автомобилей. Со стороны Тамани очередь составила 2015 транспортных средств. Со стороны Керчи находилось 610 автомобилей.

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «СЗ МСК-Инвест» выставит на торги залоговое имущество компании — ЖК «Огни города» — стоимостью 1,1 млрд руб. Активы будут реализованы единым лотом через электронную площадку.

Спрос на рынке жилья в Краснодаре вырос почти втрое за последний год, показывая динамику роста порядка +192% относительно аналогичного периода прошлого года, с помесячной динамикой порядка +70%.

В Краснодарском крае из-за засухи погибли почти 23 тыс. га озимых, в том числе больше 6 тыс. га фермерских полей.

В Краснодаре доля сделок на рынке жилья за наличные превысила 60%. В 2024 году 50% операций на рынке жилья Краснодара проводилось за наличный расчет, 50% — с привлечением ипотеки.

В Краснодаре спрос на жилье бизнес-класса и элитное жилье в 2025 году остается стабильным, но составляет всего около 5–10% от общего объема рынка.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи подтвердил изъятие у бывшего заместителя начальника краснодарского главка МЧС Сергея Симоненко и его родственников активов на 360 млн руб. Суд оставил без изменений решение Краснодарского краевого суда от 1 апреля 2025 года.

Аграрии Краснодарского края за пять лет получили государственную поддержку в размере 8,6 млрд руб. Для малых хозяйств действуют отдельные программы — в 2025 году их финансирование составляет 870 млн руб.

Полигон на 600 тыс. т отходов за 4 млрд руб. ввели в эксплуатацию в Крыму. Проект реализован на основе концессионного соглашения между республикой и ООО «Крымский экологический оператор».