Спрос на элитное жилье в Краснодаре составил 5–10%

В Краснодаре спрос на жилье бизнес-класса и элитное жилье в 2025 году остается стабильным, но составляет всего около 5–10% от общего объема рынка. Такие данные «Ъ-Кубань» привела директор департамента новостроек федеральной компании «Этажи» в Краснодаре Кристина Касилова-Першина.

Как отмечает эксперт, доля жилья эконом-класса в структуре спроса снижается. Покупатели недвижимости в Краснодаре все чаще отдают предпочтение более качественному жилью, даже если это требует незначительного увеличения бюджета.

По оценкам госпожи Касиловой-Першиной, наибольший спрос сосредоточен в сегменте комфорт и комфорт-плюс — около 80–85% от общего количества сделок на первичном рынке. Стоимость квадратного метра здесь варьирует от 140 тыс. руб., а объекты подходят для тех, кто использует льготные ипотечные программы.

Как отмечает собеседница «Ъ-Кубань», с точки зрения географии наилучший спрос сегодня в районах интенсивной застройки: это Западный и Восточный обходы Краснодара, где строится большинство современных комплексов преимущественно комфорт-класса и разворачивается инфраструктура. В Адыгее, особенно в таких населенных пунктах, как Новая Адыгея и Яблоновский, спрос на жилье также стабильно высок.

«Покупатели выбирают его из-за большей площади и более низкой цены при удобной транспортной доступности до города. По нашим данным, эти районы лидируют по количеству сделок и поисковых запросов, на них приходится более 60% первичных покупок в регионе»,— прокомментировала Кристина Касилова-Першина.

При этом в 2024 году 50% операций на рынке жилья Краснодара проводилось за наличный расчет, 50% — с привлечением ипотеки, в 2025-м произошло смещение в пользу наличных, а доля ипотечных сделок снизилась до 39% из-за высокого уровня процентных ставок в начале года.

Андрей Пугачев